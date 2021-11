Twee mensen met schotwond in ziekenhuis na rellen Rotterdam, 51 mensen aangehouden

video Rellen in Rotterdam: politie schiet vele malen, zeven gewonden en tientallen arresta­ties

Een demonstratie op de Coolsingel tegen 2G en het vuurwerkverbod in Rotterdam is vrijdagavond ontaard in een aanval op de politie. Agenten werden in het nauw gedreven, verlieten hun wagens die werden geplunderd, vernield en in de brand gestoken. De brandweer werd bekogeld. Politiemensen schoten op verschillende plekken, ook gericht. Zeven relschoppers raakten gewond. Ook aan de kant van de politie zijn gewonden gevallen. De relschoppers waren enige tijd de baas op straat.

7:36