Twee patiënten niet van verlof teruggekeerd bij kliniek Den Dolder

Psychiatrische kliniek Fivoor in Den Dolder heeft omwonenden laten weten dat twee patiënten dit weekeinde niet zijn teruggekeerd van hun verlof. In beide gevallen benadrukt de kliniek dat er geen direct gevaar voor omwonenden is.

De eerste melding kwam gistermiddag rond 14.30 uur. Het gaat volgens Fivoor om een patiënt die door Justitie in de behandelkliniek is geplaatst omdat hij een veelpleger is. Het gaat niet om iemand die een tbs-maatregel opgelegd heeft gekregen. Hij zou zijn veroordeeld vanwege een vermogensdelict en een mishandeling. De kans dat hij gewelddadig gaat zijn is laag, luidt de inschatting. Hoe langer hij wegblijft, hoe groter de kans is.

De gemeente Zeist en het ministerie van Justitie zijn op de hoogte gesteld. Dat is Fivoor verplicht sinds de kliniek, waar eerder ook Michael P. verbleef, in opspraak is geraakt. Omwonenden eisen dat de instelling op korte termijn de deuren sluit. Dat patiënten niet terugkeren van verlof gebeurt vaker, maar tot voor kort werd dat niet altijd gemeld.

De tweede patiënt die niet is teruggekeerd, is niet onder behandeling vanwege een opgelegde straf. Zijn afwezigheid is na 24 uur gemeld bij de politie, nadat het zijn behandelaars niet lukte met hem in contact te komen. Ook bij hem wordt de kans laag geacht dat omwonenden in negatieve zin last van hem krijgen, maar de kans dat hij een terugval krijgt met het gebruik van verdovende middelen is wel aanwezig.