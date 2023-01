Twee personen neergeschoten bij winkelcentrum in Zwijndrecht: een persoon overleden

Ongevallen, slippartij­en en files door sneeuwval, code oranje beëindigd

De sneeuw heeft aan het begin van de middag toch nog voor grotere problemen gezorgd op de weg. In Brabant werden meerdere (snel)wegen afgesloten. Op sommige plaatsen is tot 8 centimeter sneeuw blijven liggen. In heel het land is code oranje inmiddels beëindigd.

20 januari