Twee treinen mogelijk beschoten bij Breda, meerdere ruiten vernield

BREDA - Nabij het station van Breda zijn vrijdagavond mogelijk meerdere treinen beschoten. Van een intercity die vanuit Tilburg richting Breda reed, zijn vijf ruiten vernield. De trein staat stil op het station in Breda. De andere geraakte trein reed op hetzelfde traject in de andere richting, en wordt onderzocht op station Eindhoven.

Er is volgens de politie in beide treinen niemand gewond geraakt. De reizigers hebben de treinen inmiddels verlaten. Van de trein die naar station Breda reed zijn de buitenruiten vernield, de binnenruiten niet. Hierdoor is er geen glas in de coupés terechtgekomen. De politie hoort getuigen en heeft in Breda de omgeving afgezet. De NS meldt dat het treinverkeer rond Breda en Eindhoven gewoon rijdt.

Onderzoek in trein in Breda die waarschijnlijk werd beschoten.

De mogelijke beschieting van de trein richting Breda zou ongeveer vijf minuten voor aankomst in Breda hebben plaatsgevonden, meldt een reiziger aan deze krant. ,,Dat zei een passagier die in de betreffende coupé zat net tegen mij‘’, aldus Niels Wenstedt. Volgens Wenstedt zitten er ook gaatjes in het metaal onder de ruiten. Zelf kreeg hij niks mee van het voorval. ,,De machinist riep om dat de trein vermoedelijk beschoten is, en daarna kwam hij nog het treinstel in om een en ander toe te lichten.‘’

Het lijkt erop dat de trein beschoten is met kleine patronen. Of dat erop zou kunnen duiden dat er met een luchtbuks is geschoten, kan de politie niet zeggen. Zaterdag gaat de technische recherche verder onderzoek doen.

Het onderzoek langs het spoor heeft volgens de politiewoordvoerder veel voeten in aarde. “Dit is een serieuze zaak.” Er wordt gezocht naar sporen, maar het is niet bekend waar het precies is gebeurd. De politie kan ook niet overal langs het spoor komen. ,,De uitgestrektheid van het gebied, maakt het onderzoek lastig. We hopen dat mensen langs het traject iets gezien hebben en dat aan ons melden.‘’

‘Dit moet stoppen’

NS-topman Roger van Boxtel heeft via Twitter ook gereageerd op het voorval. ,,Gelukkig geen gewonden, maar zijn we in Nederland mentaal aan het ontsporen?‘’, vraagt hij zich af. ,,Dit moet stoppen!‘’

Een woordvoerster van de NS noemt het onacceptabel wat er is gebeurd. “Reizigers en medewerkers moeten veilig in de trein kunnen zitten.”

Ruiten kapot van de trein, mogelijk zijn ze beschoten.