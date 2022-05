Twee ziekmeldingen en de Ketheltunnel (A4) moet dicht: zeer drukke ochtendspits in Zuid-Holland

Verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de A13 en de A20. De vertraging zou inmiddels al opgelopen zijn tot meer dan een half uur op de A15 en de A4, meldt de ANWB op Twitter.

De tunnel is gesloten vanwege twee zieke personeelsleden die ingepland stonden maandagochtend vroeg de tunnel te bedienen. De ochtendploeg, die normaal om 08.00 uur begint, is gevraagd eerder te komen. Rijkswaterstaat hoopt dat de tunnel zo snel mogelijk weer open kan. ,,Maar pas als al het nodige personeel er is, de veiligheid in de tunnel staat voorop”, aldus een woordvoerster.