Tweede aardbeving bij Gronings Uithuizen

De afgelopen weken werden al verschillende bevingen gerapporteerd met Uithuizen als epicentrum. Zo was er een met een kracht van 2.3 op 9 september, was er op 28 augustus een met een kracht van 1.3 en op 19 augustus een met een magnitude van 1.9.

In het gebied komen vaker aardbevingen voor als gevolg van de gaswinning. De zwaarste beving tot nu toe was op 16 augustus 2012, bij Huizinge. Die had een kracht van 3.6.

Op Twitter zeggen meerdere mensen de beving zaterdag gevoeld te hebben, zoals Els Smits in het gehucht Doodstil onder Uithuizen. Berry Haan zegt dat het in Uithuizermeeden een ‘enorme donder en aardbeving’ was. ,,Hele huis trilde, ramen, planten verschoven.” Het was volgens hem de ergste tot nu toe. Ook veel anderen in de omgeving melden zich via sociale media.