Tweede coronaprik zit buitenlandse vakantie in de weg: slechts beperkte groep net op tijd volledig ingeënt

Verhit weekend vol pro-Palestina én pro-Israëlde­mon­stra­ties

14 mei Op zeker zeven plaatsen in Nederland staan dit weekend pro-Palestijnse demonstraties gepland. Bij een demonstratie vrijdagavond in Utrecht moest de ME in actie komen en werden honderd mensen aangehouden. Het Centraal Joods Overleg verwacht dit weekend ook pro-Israëlische manifestaties.