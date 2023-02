Tweede lichaam gevonden in schuur na hevige brand in Arnhem, bewoonster dreigde uitgezet te worden

De brand brak dinsdagmorgen vroeg uit in de wijk Sint Marten. De brandweer had het vuur na ruim zes uur onder controle. Meerdere huizen zijn voorlopig onbewoonbaar.



Eén van de slachtoffers is zeer waarschijnlijk de 45-jarige bewoonster van de afgebrande woning boven een schuur achter een van de woningen. De politie heeft de identiteit nog niet officieel vastgesteld, maar meerdere direct betrokkenen gaan er vanuit dat zij omgekomen is.



Mensen die de bewoonster goed kennen hebben haar na de brand niet meer gezien. Zij lag al geruime tijd overhoop met haar huurbaas, die haar weg wilde hebben uit de woning die hij had gebouwd boven een schuur achter zijn huis. De huurbaas zegt dat hij haar zondagavond voor het laatst heeft gezien maar maandagnacht gerommel in haar schuur hoorde.