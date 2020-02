Tweede patiënt in thuisisolatie, mogelijk meer quarantaines nodig

Bij een vrouw uit Amsterdam is als tweede in Nederland het coronavirus vastgesteld. Ze heeft geen link met de eerste patiënt, uit het Brabantse Loon op Zand . De vrouw was vorige week in het Italiaanse Lombardije, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De patiënte zit in thuisisolatie in Diemen.

Op dit moment wordt onderzocht met wie de vrouw de afgelopen dagen allemaal contact heeft gehad, laat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) weten. ,,Op basis daarvan kan een analyse worden gemaakt over welke vervolgstappen nodig zijn. Moet de GGD mensen gaan monitoren, moeten er mensen in quarantaine, moeten er andere mensen worden getest?”

Het is nog niet duidelijk met hoeveel mensen de Amsterdamse vrouw en de Brabantse man contact hebben gehad. ,,Het ligt voor de hand dat het gaat om behoorlijk veel mensen, maar dat moeten we nog uitzoeken. Ik wil het precies weten, ik wil feiten weten”, zegt Bruins. Het contactonderzoek is nog bezig. Het onderzoek voor de patiënt die nu in isolatie zit in Diemen is pas net gestart. ,,Dat kost meer tijd.”

Aan het begin van de middag werd bij de persconferentie over de man die in Tilburg in het ziekenhuis ligt gesproken over ‘enkele tientallen’ mensen die in contact zijn geweest. Mensen die klachten hebben, worden getest. Of er ook mensen zijn met klachten, is nog onduidelijk.

‘Slecht nieuws’

Hoewel Bruins de vaststelling van het coronavirus in Nederland ‘natuurlijk slecht nieuws’ noemt, denkt hij niet dat er draconische maatregelen moeten worden genomen zoals in andere landen. Daar zijn soms hele steden en dorpen vergrendeld. ,,We zijn er op tijd bij, de patiënten zitten in isolatie. Het RIVM en de GGD’s zitten er bovenop, nemen voorzorgsmaatregelen. Er worden geregeld testen uitgevoerd. Er zijn nu zo’n 60 mensen getest, een stuk of vijf andere testen lopen nu.”

Mensen worden dubbel getest: na de eerste positieve test wordt er nogmaals getest ter bevestiging. ,,Zodat je echt weet dat er sprake is van een besmetting, dat we nog een patiënt hebben”, legt Bruins uit. ,,Ik denk dat het aantal testen de komende periode zal oplopen, omdat het gebied waar het coronavirus zich heeft verspreid groter is geworden. Dan is het aannemelijk dat er meer mensen met klachten uit die gebieden worden getest.” Of er mensen zijn die positief zijn getest, maar nog wachten op een bevestiging, weet Bruins niet. ,,Ik krijg die informatie pas op het moment dat er van een bevestiging sprake is.”

Intussen opent de rijksoverheid een informatienummer waar mensen terechtkunnen met vragen over het nieuwe coronavirus. Volgens minister Bruins leven er veel vragen. Veel informatie is al te vinden op de website van de rijksoverheid, maar wie graag iemand aan de lijn wil krijgen kan in de loop van de middag terecht op het publieksinformatienummer 0800-1351.

Besmetting

De besmetting bij de vrouw is afgelopen nacht vastgesteld. Na laboratoriumonderzoek in het AmsterdamUMC werd het resultaat in het laboratorium van het RIVM bevestigd. De GGD zoekt nu uit met wie deze patiënt contact heeft gehad. Deze personen ofwel ‘contacten’ worden gemonitord en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Zij moeten ook melding maken van andere klachten die zij hebben. Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid of hoest.