Tweede verdachte van overval op Dusan Tadic ontkent zelfs dna-spoor, want... hij heeft een tweelingbroer

Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat de twee mannen die in juli 2022 toenmalig Ajaxvoetballer Dusan Tadic aanvielen, hem wilden beroven. De tweede verdachte komt woensdag voor de rechter, maar ontkent alles, ondanks dat zijn dna is aangetroffen. Hoe hou je dát vol?

Justitie vervolgt deze Mohammed F. (20 jaar) voor zijn poging om Tadic met geweld te beroven: poging diefstal én openlijke geweldpleging dus. Zijn metgezel Mohamed El K. werd in februari vrijgesproken van dat eerste, omdat ‘het opwachten en achtervolgen onvoldoende is om aan te nemen dat die gedragingen tot doel hadden geld of goederen afhandig te maken’. Dat er wel heel moeilijk antwoord is te geven op de vraag ‘wat was dán het doel van die goed voorbereide aanval’ is onvoldoende bewijs om een poging diefstal bewezen te krijgen.

Toch gaat justitie daar nog steeds vanuit. In het geval van El K. is het OM in hoger beroep gegaan. El K. werd overigens wel veroordeeld tot zes maanden cel (waarvan twee voorwaardelijk) voor het geweld dat hij gebruikte.

Doel van de aanval?

De andere Mohammed staat woensdag terecht voor zowel geweldpleging als poging diefstal. De vraag ‘als het niet om diefstal ging, wat was dan het doel van de aanval?’ hoef je overigens niet aan Mohammed F. te stellen. ,,Mijn cliënt ontkent dat hij erbij was”, zegt zijn advocaat Niek Hendriksen.

Het bijzondere is dat er op een gevonden sigarettenpeuk bij Tadic’ huis dna van Mohammed F. is aangetroffen. Volgens Hendriksen ontkent F. dat dat dna van hem is. ,,Hij heeft het zelf niet met zoveel woorden gezegd, maar er is maar één iemand die hetzelfde dna heeft en dat is zijn tweelingbroer’’, aldus Hendriksen. ,,Die weigert echter zijn dna af te staan en justitie kan hem niet dwingen, omdat hij geen verdachte is.” F.’s voorarrest werd al eerder dit jaar opgeheven.

Tadic werd in de nacht van 27 op 28 juli opgewacht nadat hij uit eten was geweest. Toen hij zijn auto bij zijn huis in Amsterdam-Zuid parkeerde, zag hij twee mannen staan. Toen bleek dat die het op hem hadden gemunt, vermoedelijk vanwege het dure horloge om zijn pols, zette Tadic het op een lopen.

‘We hebben je’

De twee mannen wisten hem met een scooter klem te rijden. Tadic deelde een klap uit en werd vervolgens bij zijn nek vastgepakt. ,,We hebben je”, zeiden de mannen. Daarop deed de voetballer alsof hij zich overgaf, om het vervolgens opnieuw op een lopen te zetten. Uiteindelijk vluchtte hij een hotel in en waarschuwde de politie.

Later bleek dat er een peilbaken in de uitlaat van de auto van de voetballer zat. Op camerabeelden uit de omgeving was duidelijk te zien hoe de twee gehelmde mannen, voorafgaand aan de poging tot beroving, stonden te wachten. De politie herkende in de beelden Mohamed el K., die in het verleden werd gerekend tot de Top 600 (van veelplegers), en Mohammed F.

