Tweehonderd aangiften tegen Pechtold om gekregen penthouse

Pechtold zou het appartement niet hebben gemeld in het geschenkenregister van de Tweede Kamer. Een woordvoerder van het OM heeft de aangiften tegen Pechtold bevestigd en wil verder niets kwijt over de zaak. Via een formulier op internet, waar onder meer de website GeenStijl eind februari over schreef, kon de aangifte van onder meer ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift verstuurd worden. Het OM bestudeert de kwestie en moet later beslissen over een eventuele strafrechtelijke vervolging. Het is niet duidelijk wanneer dit gebeurt.