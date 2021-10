Twentse Tess (21) en Barry (20) schitteren in kalender: ‘Een kans om aandacht te vragen voor de boer’

Jongen misbruikte zusje tussen de kerkdien­sten door: ‘Het liefst zou ik je willen vergeven’

5 oktober Het begon ooit in bad, toen zijn zusje zes jaar was. Later ook in de slaapkamer van haar zes jaar oudere broer. Of in haar eigen slaapkamer. Of in de auto. Jaren ging het seksueel misbruik door. De verdachte is een inmiddels 45-jarige inwoner van Nunspeet. Vandaag stond hij voor de rechtbank.