Twintig tips over ‘levensgevaarlijke Schotse straatvechters’ rond moordzaak Martin Kok

De politie heeft na de uitzending van tv-programma Opsporing Verzocht gisteravond ongeveer twintig tips binnengekregen over vijf voortvluchtige Schotse criminelen die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op misdaadblogger en ex-crimineel Martin Kok in 2016.

Om wat voor informatie het gaat en of deze bruikbaar is, kan de politie nog niet zeggen. Naar verwachting loopt het aantal tips nog op.

De Schotten worden door de politie omschreven als keiharde straatvechters. Een van hen, de 30-jarige Christopher Hughes, had een afspraak met Kok op de avond dat hij werd doodgeschoten bij een seksclub in Laren. Hughes trad tijdens de afspraak op als vertegenwoordiger in versleutelde telefoons. Hij liep naast Kok op straat, toen er een schutter op de misdaadblogger afrende die ogenschijnlijk probeerde te vuren. Op beelden is te zien hoe het wapen lijkt te weigeren, waarop de schutter wegrent. Kok heeft de man niet gezien. Ook Hughes reageert niet, op basis waarvan de politie concludeert dat hij op de hoogte was van het moordplan. Kok werd later die avond, op de parkeerplaats van seksclub Boccaccio in Laren, alsnog geliquideerd.

De 30-jarige Hughes zou samen met de vier andere Schotten deel uitmaken van een criminele organisatie die verdacht wordt van ontvoeringen, martelingen en moorden. De anderen zijn de twee broers James en Barry Gillespie, die aan het hoofd van het crimineel imperium zouden staan, Jordan Owen (een huurmoordenaar) en James White (een vloeiend Spaans sprekende drugshandelaar).

De Schotten zouden regelmatig in Nederland verblijven, met name in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. De Schotse politie is naar hen op zoek, ook staan zij internationaal gesignaleerd. In de zaak-Kok zouden ze samengewerkt hebben met de bende rond Ridouan Taghi, Nederlands meestgezochte crimineel.