‘U bent ziek, u gaat dood’

,,Je moet objectief kunnen blijven kijken naar het probleem. Het is belangrijk om zo snel mogelijk, liefst al in dat eerste gesprek, te zeggen wat je nog wél kunt doen. Hoe je de patiënt zo goed mogelijk kunt begeleiden en zoveel mogelijk kwaliteit van leven kunt bieden. Daarvoor moet je heel goed luisteren naar wat iemand echt wil, want iedereen heeft een andere definitie van kwaliteit. Wat maakt het leven nog de moeite waard en wanneer is de grens bereikt? ,,Ik herinner me die jongen die voor zijn ongeneeslijke kanker niet behandeld wilde worden. Hij wilde niet dat wij zijn leven zouden rekken. Chemo, ziekenhuis in, ziekenhuis uit; hij vond de prijs te hoog. Hij wilde vrijheid, niet gevangen zitten in zijn ziekte. Hij wilde léven zolang dat kon. Hij ging op reis in het volle besef dat het daardoor sneller afgelopen zou zijn. Een oudere collegaoncoloog had daar moeite mee. ‘Dat kan toch niet!’ zei hij.



‘We hebben nog opties, we kunnen nog zoveel doen.’ Maar ik vond dat de beslissing aan die jongen was. Na zijn dood kreeg ik een brief van zijn ouders. Dat ze zo blij waren dat ik hun kind had begrepen. Dat ik hem had gehóórd.’’ Voor veel oncologen is het lastig om patiënten alle opties te geven. Ook dus die ene: geen behandeling. ,,Maar het is een keuze waar je recht op hebt. Ook als je nog jong bent, ook als je familie het eigenlijk niet wil. Daar hou je als oncoloog wel rekening mee, met die familie, maar de patiënt is degene die beslist. Want als je alles kwijt bent, je gezondheid, je toekomst, je hoop, dan kun je misschien nog rust vinden in de gedachte dat er altijd iets te kiezen valt.’’