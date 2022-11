U wilt uw niet-elektrische auto ‘opladen’ met een touw, mag dat?

met video Eerste officiële matige vorst van het najaar gemeten, ijsbaan in Winters­wijk open

In De Bilt is vanochtend de eerste matige vorst van het winterseizoen gemeten, melden meteorologen. Bij het hoofdstation van het KNMI daalde het kwik naar -7,0 graden. Er is sprake van matige vorst als de temperatuur minimaal -5,0 graden is.

20 november