‘Uber paaide Neelie Kroes met dure etentjes voor illegale lobby in Nederland’

De top van Uber deed er alles aan om Neelie Kroes te paaien voor illegaal lobbywerk. De voormalig Eurocommissaris voerde geheime gesprekken in dure hotels op kosten van het taxibedrijf, terwijl Kroes dat officieel door Brussel was verboden. Dat onthult de voormalige managementassistente van Uber in een interview met NRC.

Ligea Wells regelde tussen 2014 en 2017 als managementassistente alles op het hoofdkantoor van Uber in Amsterdam. Ze is momenteel verwikkeld in een rechtszaak met het taxibedrijf. Daarin eist ze 120.000 euro voor onbetaalde overuren in die periode. Ze verloor de zaak, maar is in hoger beroep gegaan.

Eerder bleek uit duizenden gepubliceerde documenten al dat Kroes ondanks een lobbyverbod een gesprek tussen Uber-topman Travis Kalanick en premier Mark Rutte in 2015 regelde. Dat moest op advies van de ambtelijke top in Den Haag in het grootste geheim plaatsvinden vanwege lopende rechtszaken tegen Uber.

Wells onthult nu in het interview met NRC hoe de Uber-top geheime ontmoetingen met Neelie Kroes regelde en haar voor zich wist te winnen. Kroes werd geïntroduceerd door Mark MacGann, de toplobbyist van Uber in Europa.

Uit het niets

„Neelie Kroes kwam in 2015 vanuit het niets in beeld‘’, vertelt Wells. ,,Mark zei tegen me: ‘ik wil je aan iemand voorstellen, maar beloof me dat je discreet zult zijn. Vanaf nu zul je veel contact hebben met haar assistent’. Die belde dan: we komen eraan, kun je een vergaderruimte bij Uber voor ons vrijhouden? Ook regelde ik plekken waar Kroes discreet met de Uber-top kon overleggen.”

Kroes kwam niet alleen naar vergaderruimte op het Uber-hoofdkantoor, maar werd ook op kosten van Uber uitgenodigd in restaurants van dure hotels in Amsterdam, zoals het Sir Albert Hotel, het Waldorf, het Okura. ,,Daar trek je minder bekijks. Wij bereidden de talking points voor haar afspraken met politici voor, waar ze het voor Uber opnam. Natuurlijk had ze haar eigen inbreng, maar we wisten dat de punten die wij hadden bedacht altijd aan bod kwamen.”

Volledig scherm Uber-chauffeurs bij het hoofdkantoor tijdens een protestactie. In verschillende landen voeren chauffeurs actie tegen de in hun ogen oneerlijke behandeling door het taxibedrijf. © ANP / ANP

Zo speelde Uber handig in op thema's die Kroes na aan het hart gingen. Zo zou Uber goed zijn voor het milieu, voor mensen die parttime willen werken , voor de wereldwijde technologie en voor Europa. Wells: ,,Uber is, zo was de boodschap, net zo betrouwbaar als stromend water.”

Geen toestemming

Kroes was in die periode net klaar als Eurocommissaris. Ze was tussen 2004 en 2014 gedurende twee periodes in die functie verantwoordelijke voor Mededinging en Digitale Agenda. Na die periode vroeg Kroes in Brussel toestemming om voor Uber aan de slag te gaan. Dat werd mede door de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, afgewezen. Eurocommissarissen mogen het eerste anderhalf jaar na hun vertrek niet lobbyen voor ‘zaken die tot hun portefeuille behoorden’.

Volgens Wells voelde Kroes geen enkele gêne. „Ik kom uit het zuiden van Italië, uit de provincie Napels. In mijn hele leven heb ik ervaren dat het zo werkt. Alles gaat via de achterdeur. Dus ik heb Neelie Kroes altijd geamuseerd aangezien. Iedereen in Nederland oordeelt maar: wij zijn zo veel beter dan Zuid-Europa, wij hebben het hier onder controle. Maar in feite is dit gewoon corruptie, op het hoogste niveau. En het is hier legaal.’’

Kroes laat laat in een reactie per e-mail weten zich ‘volledig te distantiëren’ van de uitspraken van Wells. „De aanmatigende insinuaties die de persoon die u heeft geïnterviewd maakt zijn volstrekt bezijden de waarheid en lasterlijk. Dit soort activiteiten passen naar mijn idee beter bij de roddelpers dan bij een zichzelf respecterende krant als het NRC.’’