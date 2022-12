Uit de handel gehaalde Anne Frank-kom is een hit op Marktplaats: ‘Zeldzame editie’

De kom, die door Blond Amsterdam ‘Hollands Glorie’ wordt genoemd, werd vorige week uit de collectie gehaald na een golf van kritiek over de beeltenis van de lachende Anne Frank. De serie ‘hoort een positieve herinnering te zijn aan Hollandse taferelen en helden waar wij trots op zijn’, schreef het serviesmerk in een persbericht. ‘Helaas komt dit gevoel niet bij iedereen over op de manier die wij voor ogen hadden.’

‘Nooit meer verkrijgbaar’

Op Marktplaats worden inmiddels tientallen kommen aangeboden. Verkopers melden er veelvuldig bij dat het een ‘zeldzame editie’ betreft die ‘uit de handel is gehaald’ en dus ‘nooit meer verkrijgbaar’ is. Daarmee lijkt de kom een heus collectors item te worden voor liefhebbers van het bontbeschilderde serviesmerk.

Het bedrijf zelf, dat een vestiging heeft in de Amsterdamse Pijp, zegt de opbrengsten die ‘voortvloeien’ uit het artikel te doneren. Aan wie of wat het geld gegeven wordt, is nog niet duidelijk. Mensen die het product al gekocht hebben, kunnen het kosteloos ruilen of retourneren. Of verkopen via Marktplaats dus.