Uit heel Nederland meldingen over vuurbal, zelfs op Pinkpop is die gespot

Update Lichaam vermiste Joris (26) gevonden in gracht Amsterdam

17:05 In het water van de Groenburgwal in Amsterdam hebben duikers van de politie vanmiddag het lichaam van de vermiste Joris Lenselink (26) gevonden. Dat meldt het Parool. Joris werd sinds vrijdagavond vermist. De politie vermoedt dat hij fietsend te water is geraakt.