Uitbaters café piekeren zich suf na 27 besmettingen in hun zaak: ‘Erger kan bijna niet’

Het was aan de deur verplicht handen wassen bij café De Kleine Beurs. Zonder registratie kwam zelfs niemand de zaak in. Medewerkers vroegen standaard of mensen klachten hadden. Met meer dan dertig mensen tegelijk in de zaak was taboe. Alle glazen werden gespoeld met bloedheet water en tafels werden na ieder bezoek gedesinfecteerd. ,,Het was alsof je bij ons een tandartspraktijk binnen stapte. Zo erg rook het naar ontsmettingsmiddel’’, somt uitbater Boy Hardeman (46) in zijn achtertuin de maatregelen op die ze hadden genomen.