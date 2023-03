Uitkijken naar Klassieker Ajax-Feyenoord: ‘Ajax arrogant? Wij zijn gewoon de beste’

Fans van Ajax en Feyenoord leven toe naar zondag. Een verhaal met twee supersupporters over de psychologie achter de Klassieker, ook wel: over het verschil tussen de Amsterdamse branie en de Rotterdamse underdog.

Het verschil op de ranglijst is slechts drie punten - in het voordeel van Feyenoord. De koploper gaat zondag op bezoek bij aartsrivaal Ajax, maar het verschil in benadering en verwachting lijkt behoorlijk anders. ,,Feyenoord is al sinds ik naar het stadion ga de underdog”, zegt de Rotterdamse Mark Boninsegna (46), dichter van beroep. In zijn geval is dat 1987, toen Mark voor ‘een knaakie’ de Kuip betrad.

Hij refereert zelf al even aan het feit dat Feyenoord in 2005 voor het laatst in de Arena won (1-2). En ondanks de zeer goede resultaten van dit seizoen heeft hij er een hard hoofd in. ,,Toch ben ik bang. Elke keer als we denken dat we ze gaan pakken, gaat het weer fout. Je durft het gewoon bijna niet meer te hopen”, zegt Mark. ,,We hebben al zo vaak kansloos verloren”, klinkt het daarna nog aarzelend uit zijn mond.

Volledig scherm Mark Boninsegna in De Kuip © Eigen foto

In de hoofdstad is het zelfvertrouwen groter. ,,Ajax heeft gewoon meer kwaliteit, en dat komt in deze wedstrijd bovendrijven”, zegt Noël Ruygrok (27) zelfverzekerd. Al plaatst de geschiedenisleraar ook graag een nuance. ,,De neutrale toeschouwer zal zeggen dat Feyenoord wint op basis van hun goede resultaten dit seizoen.” Voor de in Amsterdam geboren en getogen Noël is het ook echt de wedstrijd van het jaar. ,,Het arrogante Amsterdam tegen het hardwerkende Rotterdam”, zo omschrijft hij de Klassieker. Mark zegt desgevraagd dat hij misschien wel liever twee keer in één seizoen de Klassieker wint dan kampioen wordt.

Ondanks de rivaliteit vinden beide fans dat er ook zeker ontzag en respect voor elkaar is. Noël: ,,Ik vind Feyenoord een mooie club. Als ik niet voor Ajax was, zou ik waarschijnlijk voor Feyenoord zijn.” Maar goed, de liefde van de Amsterdamse club is er thuis nu eenmaal met de paplepel ingegoten. ,,En wij zijn en blijven toch de grootste club van Nederland, met altijd de meer verfijnde voetballers en gebaseerd op mooi voetbal.” Volgens hem heeft Feyenoord last van het Calimero-effect en moeten zij het met name hebben van hard werken. Niet lullen, maar poetsen, dat soort krachttermen.

Volledig scherm Noël Ruygrok in Madrid. © Eigen foto ,,Met als hét voorbeeld John de Wolf natuurlijk. Al blonk onze trainer John Heitinga ook niet uit in stijlvol voetbal hoor”, lacht Noël. Het verschil zit 'm ook in de Amsterdamse branie, dat weet hij ook. ,,Als je hier op straat vraagt wie er gaat winnen, zeggen negen van de tien: Ajax. In de Arena zeggen we dan: dat is geen arrogantie, we zijn gewoon de beste.”

Mark: ,,Ja, echt hè, die arrogantie en bluf die zij hebben. Dat hebben wij niet. Ja, we hebben een grote bek, maar dat is het dan ook wel. Maar in dit geval: door de jaren en de nederlagen heen kennen wij ook onze plek natuurlijk...” Maar de Europese zevenklapper donderdag in de Kuip tegen Sjachtar Donetsk, die moet toch voor een enorme boost zorgen? ,,Natuurlijk, je moet naar dat stadion rijden, het veld oplopen en dat gras gewoon opvreten morgen. Want uiteraard hebben wij wel kansen. We staan dit seizoen gewoon te vaak eerst op achterstand in wedstrijden. Tegen Ajax zet je dat niet gemakkelijk recht hoor.”

Een voorspelling mag niet ontbreken. ,,Tussen ons: ik denk dat we met drie of vier nul van de mat worden afgetrapt”, zucht Mark. Hij vindt dat Feyenoord-fans al zoveel hebben geleden dat hij bang is om een positieve voorspelling te doen. Dan kan de pijn alleen maar meevallen, al hoopt hij op een 1-3 overwinning. Precies de uitslag die Noël voorspelt, maar dan in het voordeel van de Amsterdammers. En toch klinkt er dan opeens een kleine aarzeling. ,,Feyenoord won bij ons voor het laatst in 2005, dus statistisch is de kans steeds groter dat het weer een keer gaat gebeuren.”

Cijfers en weetjes Dit is de 194ste Klassieker in alle competities. Van de voorgaande 193 edities won Ajax er 91, Feyenoord 56. Het werd 46 keer gelijk. Ajax won elk van de laatste zeven Eredivisiewedstrijden en kan voor het eerst sinds december 2019 (9) acht competitiezeges op rij boeken. Ajax kan voor de vierde keer in de clubgeschiedenis ongeslagen blijven in acht opeenvolgende ontmoetingen met Feyenoord in alle competities (15 in 2006-2011, 11 in 1995-1999, 8 in 1987-1991). Geen ploeg pakte deze Eredivisiejaargang zoveel punten na een achterstand als Feyenoord (21); de Rotterdammers vergaarden alleen in 2021/22 (24) en 1998/99 (22) meer punten na een achterstand in een Eredivisie-seizoen. Santiago Giménez was trefzeker in elk van zijn laatste vier uitwedstrijden in de competitie en kan de eerste Feyenoorder worden sinds Graziano Pellè in april 2013 (5) die in vijf opeenvolgende Eredivisieduels buitenshuis het net vindt.