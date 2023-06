Uitlevering Joran van der Sloot aan de VS is begonnen

Joran van der Sloot is in de nacht van vrijdag op zaterdag onder strenge beveiliging verplaatst naar een andere gevangenis in Peru. In deze gevangenis zal Van der Sloot naar verwachting tijdelijk blijven voordat hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Van der Sloot is uit de beruchte Challapalca-gevangenis gehaald en verblijft nu in een gevangenis in hoofdstad Lima. Dat hebben de autoriteiten onder andere aan CNN en Spaanse journalisten gemeld.

Volgens bronnen rondom de uitlevering van Van der Sloot wordt hij over een aantal dagen naar Amerika gevlogen waar hij terecht zal staan voor fraude en afpersing van Elizabeth Ann Holloway, de moeder van de in 2005 verdwenen tiener Natalee Holloway. Hoe lang de tijdelijke uitlevering aan Amerika gaat duren is niet bekend. Van der Sloot verzocht zijn advocaat niet in beroep te gaan tegen de uitlevering. In een brief aan zijn advocaat schreef hij dat hij juist naar Amerika wil.

28 jaar

De 35-jarige Van der Sloot zit in Peru een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op de Peruaanse Stephany Flores in 2010. Hij trouwde in 2014 met de Peruaanse Leydi Figueroa in de zwaarbewaakte gevangenis waar hij vastzit. Datzelfde jaar beviel Figueroa van een dochter.

Een verdrag tussen Peru en de VS dat in 2001 werd gesloten maakt het mogelijk om verdachten tijdelijk uit te leveren om in het andere land terecht te staan. Na de rechtszaak moet de gevangene terugkeren naar het land waar hij of zij oorspronkelijk in de gevangenis zat. Van der Sloot moet in Peru nog tot 2045 achter de tralies blijven. Daarna zou hij pas naar Amerika kunnen om zijn eventuele andere straffen uit te zitten.

Holloway

De 18-jarige Holloway werd voor het laatst gezien op Aruba terwijl ze samen met Van der Sloot een bar verliet. Het lichaam van de Amerikaanse scholiere werd nooit gevonden en Van der Sloot werd uiteindelijk niet vervolgd voor haar verdwijning. In 2010 beloofde hij in ruil voor 250.000 dollar de familie van Holloway naar haar lichaam te brengen. Nadat Holloway’s moeder hem 25.000 dollar had betaald, nam hij de familie mee naar een plek waarvan hij wist dat Natalee er niet zou worden gevonden, aldus de federale aanklager in de VS.