Uitslaande brand verwoest bedrijfspand in Elburg: 'Heel verdrietig’

Een uitslaande brand heeft afgelopen nacht een bedrijfspand in het Gelderse Elburg volledig verwoest. De vlammen sloegen metershoog uit het gebouw en de zwarte rookwolken waren in de wijde omgeving te zien. Er werd een NL-Alert verstuurd om omwonenden te waarschuwen. Een van de getroffen ondernemers reageert verslagen. ,,Dit is heel verdrietig.”

De brand brak even na half elf zondagavond uit in een bedrijfsverzamelgebouw op het industrieterrein aan de Noorderbreedte, ingeklemd tussen de Rondweg en de N309. Het vuur woedde vlak bij de brandweerkazerne. Op de plek van de brand waren kleine explosies te horen.

Vliegvuur

Vanwege het vele ‘vliegvuur’ (door de lucht vliegende vonken) was de kans aanwezig dat het vuur zou overslaan. Er werd daarom door de brandweer al snel extra materiaal ingezet. Sommige huizen in de omgeving hebben rieten daken en er was de angst dat die ook getroffen zouden worden. Voor zover bekend is dat niet gebeurd. Er hoefden geen woningen ontruimd te worden.

Omwonenden werd geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Ook werd er een NL-alert verstuurd voor Elburg en een deel van Flevoland om mensen te waarschuwen. Er zijn geen gewonden gevallen.

Het pand staat in lichterlaaie.

Asresten

Aan het begin van de nacht werd duidelijk dat er aan het getroffen gebouw niks meer te redden viel. Een deel van het uitgebrande pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Behalve de brandweer uit Elburg hielpen ook tientallen brandweerlieden uit andere delen van de regio mee.

Volgens woordvoerder Frank Schipholt van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is er bij de brand geen asbest vrijgekomen. Wel liggen er asresten verspreid over Elburg. Een speciale meetploeg gaat dat controleren.

Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. De brandweer hoopt daar bij daglicht nog iets van te kunnen achterhalen.

De vlammen en rook zijn tot in wijde omtrek te zien.

De brand trok veel bekijks, een grote groep mensen was op het vuur afgekomen. ,,Dit maakt veel indruk’', zegt Susan Lammers. Ze is een van de mensen in het publiek. ,,De vlammen vlogen er van alle kanten uit. De brandweer werkt letterlijk met man en macht, maar dit krijg je niet zo maar uit.”

Verdrietig

In het verwoeste pand zaten in ieder geval vijf bedrijven. Een van de getroffen bedrijven is Merkk, een leverancier van duurzaam drinkwater. ,,Het is heel verdrietig", zegt Ruud Koele.

,,Ik werd gebeld door een kennis of ik een sleutel kon brengen. Toen stond alleen de achterkant in brand. Dan hoop je nog dat het beperkt blijft. Nu is wel duidelijk dat alles plat gaat.” Hij denkt dat de ontploffingen die te horen waren kleine drukcilinders zijn die het bedrijf gebruikt.

In dit gebied is er een NL-Alert bericht uitgegaan