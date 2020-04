Uitslag enquête: twee derde wil graag corona-app, óók als die privacy beperkt

Een dergelijke app kan via technieken als bluetooth andere telefoons ontdekken die de app hebben geïnstalleerd. De telefoons wisselen vervolgens hun unieke anonieme app-nummer uit. Wie de app gebruikt, corona-verschijnselen krijgt en positief wordt getest, geeft dat vervolgens aan in de app.



Iedereen met wie de besmette app-gebruiker in contact is geweest, krijgt vervolgens een berichtje met het verzoek in quarantaine te gaan. Persoonsgegevens worden niet uitgewisseld. Althans, zo is de Oostenrijkse app Stopp Corona ingericht. Er zijn wel privacy-vragen over apps die in Azië worden gebruikt. Nederland praat met Oostenrijk over mogelijk gebruik van die app.