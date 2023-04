Uitspraak John de Wolf leidt tot grappen, truien én kritiek: ‘Zo’n grove vloek is jammer’

UPDATE Geen stakende buschauf­feurs meer: 15 procent meer loon én uitkering van 1000 euro

Vakbonden en werkgevers in het streekvervoer hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe cao. De werknemers krijgen structureel 15 procent meer loon over 27 maanden en een eenmalige uitkering van duizend euro. Ook komen er maatregelen om de werkdruk te verlagen. De acties zijn daarmee van de baan.