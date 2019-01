Uitspraak voor verdachten in opzienbarende diamantroof Schiphol

‘Opnieuw video’s van feestende gedetineer­den opgedoken’

3:56 Het ministerie van Justitie en Veiligheid is opnieuw in grote verlegenheid gebracht door opgedoken video’s die registreren hoe gedetineerden in een Nederlandse gevangenis feest vieren en gebruik maken van smartphones met internetverbinding. Het beeldmateriaal is in handen van De Telegraaf.