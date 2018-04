'Uitvaartbranche vaak schimmig over kosten'

Stenen van 6500 kilo versterken Afsluit­dijk

23 april Bij de totale make-over die de Afsluitdijk de komende vier jaar ondergaat, wordt de waterkering bekleed met enorme stenen van 6500 kilo per stuk. Voor het maken van deze speciale betonblokken, die in elkaar vast grijpen, verrijst in Harlingen een fabriek.