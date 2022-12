Uitzonderlijke roofvogels zijn steeds meer thuis in ons land, maar veel ‘oude bekenden’ hebben het zwaar

Mensen zijn gefascineerd door roofvogels, andersom is de liefde een stuk koeler. Toch lijkt een aantal uiterst schuwe, in Nederland zeldzame roofvogels zich hier steeds beter te nestelen: de rode wouw, de zwarte wouw en de zeearend. „Ze zullen moeten wennen aan de mens.”

Een eerste nest van de zwarte wouw in Gelderland, twee nieuwe nesten in Limburg. Cijfermatig gaat het nergens over, maar toch zijn het bemoedigende signalen volgens roofvogelaars. De in Nederland uiterst zeldzame roofvogel zet hier heel voorzichtig voet aan wal de laatste jaren. Dat bleek deze week uit cijfers van Sovon Vogelonderzoek Nederland, dat onderzoek doet naar broedvogels.

De zeldzame roofvogels zijn afgelopen jaar op meer plaatsen gaan broeden en hebben jongen grootgebracht. Behalve met de zwarte wouw, een havikachtige vogel met een spanwijdte van anderhalve meter, gaat het ook goed met de verwante rode wouw. Hetzelfde geldt voor de zeearend. Van beide werden dertig nesten gevonden verspreid over het land. De drie soorten zijn pas tussen 2006 en 2010 weer broedend in Nederland gezien.

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Unieke beelden uit Zuidoost-Brabant. Daar is op 8 juli 2020 een zwarte wouw op beeld vastgelegd terwijl de vogel eet van een kadaver. De zwarte wouw is een zeldzame roofvogel in Nederland en door zijn gedrag wordt het dier niet vaak op camera vastgelegd. © videostill

Geen halleluja

Je zou geneigd zijn om te zeggen dat het goed gaat met Nederland roofvogelland. Rob Bijlsma drukt dat soort halleluja-geluiden meteen de kop in. Volgens de expert van de Werkgroep Roofvogels Nederland gaat het met veel voorkomende roofvogels als de sperwer, torenvalk en de havik de laatste tien jaar helemaal niet zo goed: „In Oost-Nederland, waar de havik het goed kan doen op de zandgronden, is het aantal gehalveerd. En bij die zeldzame soorten gaat het om zulke kleine aantallen, het is allemaal heel penibel.”

Bijlsma wil er maar zeggen: het is maar net hoe je de cijfers interpreteert. De decennia dat roofvogels bij voorbaat zoveel mogelijk werden uitgeroeid, bijvoorbeeld afgeschoten door jagers, liggen ver achter ons. Er kwam wetten om de dieren te beschermen, verbod op bepaalde bestrijdingsmiddelen en er werd bos aangeplant. Vergeleken met anderhalve eeuw geleden gaat het crescendo met de roofvogels in Nederland.

In heel Europa, trouwens. In landen als Duitsland en Polen gaat het zo goed dat nieuwe roofvogeljongen vanwege de overpopulatie uitwijken naar Nederland. Dat verklaart volgens Bijlsma de - heel voorzichtige - opkomst van de zeearend, de zwarte wouw en de rode wouw. Vooral die laatste had het lastig in Nederland: „Van de 43 dode rode wouwen die we vonden, bleken er na onderzoek veertig vergiftigd. Het is een muizeneter, maar hij is ook fan van dode dieren. Daarmee was de rode wouw bij uitstek het slachtoffer van mensen die vergiftigd aas neerhingen.”

De vliegende deur

De drie vogelsoorten hebben verder één ding gemeen: ze zijn stuk voor stuk heel schuw. Dan valt een geschikt plekje vinden in zo'n beetje het dichtstbevolkte land van Europa niet mee. En als mensen er niet wonen, lopen ze er wel rond om te recreëren. Er zijn nauwelijks natuurgebieden in Nederland die niet zijn opgesteld voor publiek, voor vogelaars en voor fotocamera's.

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Een zeearend, die vanwege zijn reikwijdte tot 2,45 meter ook wel ‘de vliegende deur’ wordt genoemd. © ANP / EPA

Volgens Bijlsma doet de zeearend, ook wel de vliegende deur genoemd, het op dit moment vooral goed in natuurgebieden waar niemand mag komen. De Oostvaardersplassen bijvoorbeeld. „In dat soort gebieden zitten nu overal nesten, alles is bezet. Het is interessant om te zien of nieuwe zeearenden zich dichter bij de mensen durven te nestelen.”

Nest in Amsterdams bos

Quote De populatie kan alleen groter worden als ze wennen aan de mens Rob Bijlsma, expert van Werkgroep Roofvogels Nederland Dat dat mogelijk is, bewijzen andere roofvogelsoorten. De havik bijvoorbeeld. Een eeuw geleden was die met geen mogelijkheid in de buurt van mensen te krijgen, nu is er een nest gespot in het Amsterdamse bos. Bijlsma: „En daar sterft het van de recreanten. Blijkbaar heeft de havik zich weten aan te passen en vliegt niet meer elke keer van haar eieren zodra er iemand in de buurt komt.”



Buizerds, sperwers, haviken, slechtvalken: ze zijn allemaal terug te vinden in de steden. Waarom zou dat met de zeearend niet mogelijk zijn? Het zal ook wel moeten, volgens Bijlsma: „De populatie kan alleen groter worden als ze wennen aan de mens. In Duitsland zijn ook een paar plekken bekend waar de zeearend dichter bij de mensen zit.”

Er is ook een andere oplossing: geef wat meer natuurgebied terug aan de de dieren. Bijlsma ziet met lede ogen aan hoe de afgelopen decennia zo'n beetje elk stuk bos, heide of duin in Nederland werd opgesteld voor mensen. Vorig jaar was er nog de nodige ophef omdat een rode wouw dood werd gevonden in haar nest in de Veluwe, mogelijk door de aanwezigheid van vogelspotters.

„De rode wauw is echt onverdraagzaam tegenover mensen”, zegt Bijlsma. „Ik geloof niet dat die zich gaat aanpassen. Dus misschien moeten wij dat dan maar doen.”

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: