Ultieme poging comeback Bram Moszkowicz: ‘Ik heb gefaald als advocaat en ondernemer’

Moszkowicz werd in 2013 geschrapt van het tableau. Sinds begin vorig jaar probeert hij terug te keren in zijn oude vak in Midden-Nederland. De Orde van Advocaten wees zijn verzoek in eerste instantie af. Tegen deze beslissing is de gewezen raadsman in beroep gegaan. Het hof van discipline heeft het laatste woord of hij mag terugkeren als advocaat.



Zijn huidige poging ziet Moszkowicz als zijn laatste kans. ,,Ik denk aan niets anders. Het heeft een zware invloed op het verdere verloop van mijn leven. Ik zie mezelf dit niet nog een keer doen. Het trekt een zware wissel op mij.’’



De telg uit de beroemde advocatenfamilie werd in 1985 beëdigd. In de jaren die volgden, ontving hij meerdere waarschuwingen en berispingen. Hij werd geschrapt omdat hij onder meer grote contante bedragen had aangenomen en cliënten onvoldoende had bijgestaan.