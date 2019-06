Ultieme tip tegen agressieve buizerds: petje op en zonnebril op je achterhoofd

Op een aantal plekken in Nederland zijn momenteel ‘terrorbuizerds’ actief die hun nesten op uiterst agressieve wijze verdedigen met schijnaanvallen. Een aantal mensen is al gewond geraakt en gemeenten zetten waarschuwingsbordjes neer om burgers te attenderen op mogelijk gevaar. De Vogelbescherming spreekt van uitzonderlijke situaties. ,,Van de tussen de 10.000 en 17.000 broedparen in ons land zijn er hooguit een paar boos.”

De Overijsselse gemeenten Dinkelland en Hellendoorn hebben last van razende roofvogels die hun klauwen in de achterhoofden en nekken van argeloze joggers of wandelaars priemen. Er er komen soortgelijk signalen uit het Gelderse Doetinchem. Elk jaar lijken op gezette tijden agressieve buizerds toe te slaan. Volgens expert Marieke Dijksman van de Vogelbescherming Nederland gaat het om een ‘volstrekt normaal natuurverschijnsel’ dat hooguit nog een paar weken aanhoudt. ,,Als de jonge buizerdjes zijn uitgevlogen keert de rust weer terug.”

Komen aanvallen door ‘terrorbuizerds’ vaak voor?

,,Gelukkig niet! Elk jaar komen er bij ons wel een paar meldingen binnen. Soms uit dezelfde gemeenten, omdat buizerds kunnen terugkeren op hun oude nest of vertrouwde leefomgeving. Het gaat, als je kijkt naar het grote aantal broedparen in Nederland, om een gering aantal agressieve stelletjes of één exemplaar. Waarschijnlijk gaat het om buizerds die ooit een nare ervaring met mensen hebben gehad. De meeste buizerds zitten nu heerlijk rustig te broeden. De overlast is vervelend, maar zeer beperkt.”

Die schijnaanvallen zijn toch erg vervelend en pijnlijk! Waarom doen die vogels dat eigenlijk?

,,Ze verdedigen hun nesten of ‘horsten’ waarin tussen de twee en vier kuikens zitten die op het punt van uitvliegen staan. Die tijd dat dat gebeurt, duurt nog tot begin juli. Alleen als er jongen zijn, kunnen buizerds aanvallen. Zijn die gevlogen dan is er niks meer aan de hand. Het is dus nog even oppassen geblazen.”

Wie voeren die enge duikvluchten uit? De mannetjes of juist de vrouwtjes?

,,De mannetjes leveren het voedsel aan dat de vrouwtjes aan de jongen geven. Rond deze tijd kunnen de aanvallen in principe door beiden worden uitgevoerd. Althans, door de buizerd die ooit een negatieve ‘aanvaring’ met mensen had. Het zit niet in het systeem van buizerds om mensen aan te vallen. Er moet echt sprake zijn van een soort trauma met mensen.”

Is er niks aan te doen?

,,Het gaat om een tijdelijk, volstrekt normaal natuurverschijnsel dat zich beperkt tot het territorium van de buizerds. De aanvallen vinden meestal plaats in een straal van circa honderd meter rondom het nest en de aanvliegroute richting mensen is altijd van achteren. Buizerds vallen nooit van voren aan. Wie geen aanval wil, moet de komende tijd wegblijven uit het leefgebied van zo'n boze buizerd, letten op waarschuwingsbordjes die gemeenten plaatsen of een aantal tips gebruiken.”

Kom maar door met nog meer tips tegen terrorbuizerds!

,,Zoals gezegd is het handig om even het territorium van de roofvogels te mijden. Verder is het van belang te weten dat buizerds tijdens een aanval, met overigens alleen hun klauwen en slechts zelden de snavel, altijd op het hoogste punt afgaan. Ze mikken het eerste op ons hoofd, maar als je in het leefgebied even je handen, stok of paraplu omhoog houdt, focussen ze daarop.”

En verder?

,,Het is af te raden om fluorescerende (hardloop)kleding te dragen. Felle kleuren kunnen door buizerds als gevaarlijk worden ervaren. Net zoals een rode lap op een stier. Neutrale outfits kunnen dus werken. Verder is het af te raden buizers recht in de ogen te kijken. Dat ervaren ze als bedreigend. De roofvogels willen liever niet gezien worden. Om die reden vallen ze alleen van achteren aan.”

De ultieme tip?

,,Nog een laatste suggestie die zeker kan werken als bescherming tegen terrorbuizerds: zet een petje op je hoofd met de zonnebril aan de achterkant. De vogels zullen denken dat ze ook vanaf die zijde worden aangekeken en direct rechtsomkeer maken.”

