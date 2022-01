Undercoveroperatie rond hoofdverdachte van fatale mishandeling Mallorca

18 katten overleef­den maand lang naast het lichaam van dode baasje: ‘Niet voor te stellen, zo verdrietig’

Een maand, zo lang lag de overleden bewoner al in het huis toen de hulpdiensten vorige week de woning in Den Haag binnenstapten. De Hagenaar had een eenzaam bestaan en had 18 katten, die na het overlijden in een schrijnende situatie achterbleven.

