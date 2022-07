Universiteit Maastricht maakt drie ton ‘winst’ op teruggevonden losgeld voor hackers

Nieuws Amsterdam­se rapper Chivv (27) verdachte in grote Belgische zaak om online oplichting

Chyvon Pala, oftewel rapper Chivv (27), is een van de 16 verdachten die sinds 21 juni zijn aangehouden in een Belgisch onderzoek naar ‘een criminele organisatie die via phishing miljoenen euro’s heeft buitgemaakt’.

1 juli