Urker jongeren bieden excuses aan voor nazi-verkleedpartij na gesprek met Holocaust-overlevende

Bij en rondom een feest op zaterdag 11 september droegen de Urkers nazi-uniformen en een gevangenispak met Jodenster. Lous Steenhuis-Hoepelman (80), die de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd, bood snel na het zien van beelden aan om in gesprek te gaan met de jongeren en te vertellen over haar ervaringen.

Op transport

Lous Steenhuis-Hoepelman was vorige week te gast bij Op1 en vertelde in gesprek te willen met de jongeren:

Gesprek met ouders

De gemeente Urk hoopt binnenkort in gesprek te gaan met de ouders van jongeren. Alle ouders hebben na het gesprek van zaterdag van de gemeente een uitnodiging ontvangen voor een besloten bijeenkomst. De gemeente wil het hebben over hulp die ouders kunnen krijgen en hoopt met het gesprek soortgelijke gebeurtenissen te voorkomen.

Het is nog niet bekend of de jongeren vervolgd gaan worden voor hun daad. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek of het strafbaar is wat ze gedaan hebben. Als het gaat om een coronaprotest is het volgens hoogleraar strafrecht Theo de Roos niet strafbaar. Ging het om balorigheid of een misplaatste grap, dan verandert dat de situatie compleet. ,,Dan vervalt de context waarin nazi-symbolen zijn gebruikt als statement tegen de maatregelen.”