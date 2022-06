Utrechter opgepakt na vondst wapens en nazi-symbolen in woning

update Dode explosie Fries drugslab door verminking nog niet geïdentifi­ceerd

De persoon die dinsdagavond omkwam door een explosie in een drugslab in het Friese Haule is nog niet geïdentificeerd vanwege zware verminking. De tweede persoon die bij de ontploffing zwaargewond raakte is een 21-jarige man uit Eindhoven. Dat laat de politie weten.

1 juni