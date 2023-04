Uurtje per week extra kan toch wel, vrouwen?

Met video Drie patiënten ontslagen uit ziekenhuis na treinonge­luk, treinver­keer ligt langer stil

Drie mensen die gewond zijn geraakt bij de treinbotsing in Voorschoten zijn donderdag uit het ziekenhuis ontslagen. In totaal liggen er nu nog vijf slachtoffers in het ziekenhuis, van wie twee op de intensive care. Het treinverkeer tussen Leiden en Den Haag ligt door de botsing tot zeker 18 april stil, meldt ProRail. De werkzaamheden aan het spoor duren langer dan gehoopt.