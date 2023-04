UvA-onderzoeker Laurens Buijs op non-actief gesteld, maakte collega’s uit voor ‘monsters’ en ‘corrupt’

Ook via mail en telefoonverkeer heeft de onderzoeker volgens zijn werkgever berichten verstuurd met een ‘dreigende, eisende, en beschuldigende inhoud’. De UvA noemt de uitlatingen onacceptabel en stelt dat die ‘de veiligheid van wetenschappers en de veilige werkomgeving van collega’s bedreigen’. Met academische vrijheid of de vrijheid van meningsuiting heeft dit volgens het universiteitsbestuur ‘niets te maken’. Het staat Buijs vrij om zich te mengen in debatten over ‘non-binariteit of willekeurig welk ander onderwerp’.

Buijs noemt de aantijgingen tegen hem een onjuiste voorstelling van zaken. Volgens de wetenschapper heeft de UvA hem in onveiligheid gebracht door hem ‘de kop van Jut te maken’. Zijn uitingen op sociale media waren naar eigen zeggen uit verdediging ‘tegen de aanhoudende aanvallen op mijn goede naam en wetenschappelijke werk’.

Buijs werd bij een groter publiek bekend toen hij onlangs door de NOS werd geïnterviewd over agressie tegen lhbti-jongeren. De omroep was daar achteraf niet gelukkig over. ,,Omdat hij zelf in het middelpunt staat van een debat over precies dit onderwerp, was hij journalistiek gezien niet de beste duider van deze ontwikkeling.” Buijs neemt vaak deel aan debatten, waarin hij bijvoorbeeld de stelling inneemt dat non-binair zijn ‘een lege hype’ is.

Buijs beschuldigt bestuur UvA van incompetentie

Op Twitter trekt hij van leer tegen wat hij de ‘radicale transbeweging’ noemt en hij schrijft regelmatig negatief over het UvA-bestuur. Volgens Buijs is het besluit hem op non-actief te stellen ‘de zoveelste aanval van de UvA op mij als klokkenluider’. Daarmee doelt hij op de melding die hij deed binnen de zogeheten klokkenluidersregeling van de UvA. Volgens de wetenschapper is sprake van ‘ernstige institutionele misstanden’. Daar doet een onafhankelijke commissie onderzoek naar.

Volgens het UvA-bestuur houdt het besluit om Buijs op non-actief te stellen geen verband met de melding die hij deed. De wetenschapper stelt echter dat de UvA met het besluit de klokkenluiderswetgeving overtreedt. Daarin staat dat klokkenluiders na het doen van een melding niet benadeeld mogen worden, bijvoorbeeld door ontslag of schorsing.

