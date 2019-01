Vader (30) mishandelt 3,5 week oude dochter, straf: therapie en 240 uur werkstraf

Een 30-jarige vader uit Steenwijk stond vandaag terecht in de rechtbank in Zwolle voor ernstige mishandeling van zijn pasgeboren dochter. Het kind had breukjes in haar hele lichaam. Hij hoorde 240 uur werkstraf tegen zich eisen en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 180 dagen.

De kersverse vader A.N. uit Steenwijk zei in een reactie tegen de rechter: ,,Dan moet ik haar met meer geweld hebben aangepakt dan ik dacht.’’ Hij zou wanhopig en gefrustreerd zijn geweest omdat hij zijn dochter niet kon troosten.

Geknepen

Op twee momenten in 2017 moet het volgens de 30-jarige vader gebeurd zijn. De Steenwijker was 3,5 week na de geboorte van zijn kind op een avond alleen thuis met haar en zijn oudste, een peuterzoon. Hij vloog heen en weer om de huilerige kinderen te troosten: de peuter boven in bed, de baby beneden in de box. Bij die gelegenheid heeft hij het meisje naar eigen zeggen in haar handen en voetjes geknepen. Twee weken later kreeg hij het weer niet voor elkaar om de baby stil te krijgen toen zijn vrouw weg was. Hij trok haar aan een beentje op uit de box, en ‘smakte’ haar tegen zich aan, zo luidt het verhaal.

De ouders kwamen in het ziekenhuis in Groningen terecht, omdat er iets mis leek met een been van hun dochtertje. Daar werd uiteindelijk ontdekt dat het kind meerdere breuken had: behalve in haar dijbeen ook in de ribben en in handen en voeten. Kort nadat ze van een vertrouwensarts te horen hadden gekregen dat het ‘aangebracht letsel’ moet zijn geweest, belden de ouders zelf terug en zei de vader dat hij dat moet hebben veroorzaakt.

Schuldig

Er bestaat enige twijfel bij de rechtbank blijkt uit de ondervraging. ,,Heeft u achteraf niet te gemakkelijk gedacht: het komt door mij’’, vraagt de rechtbankvoorzitter. ,,Ja, ik weet het’’, zegt vader N. ,,Het is niet altijd zo dat degene die bekent ook de dader is, het komt vaker voor dat vader de schuld op zich neemt, kreeg ik te horen.’’ Maar hij blijft erbij: hij is de schuldige.

Zoals het er nu voor staat: het meisje heeft geen blijvende schade opgelopen. Vader is in therapie geweest, wat hem veel geleerd heeft, zoals hulp vragen als hij het even niet meer aankan. Moeder schetst in een gloedvol betoog hoe het er bij haar heeft ingehakt. ,,Ik heb afschuw over wat mijn dochter is overkomen. Dat ze een wilskrachtig en vurig karakter heeft, te lastig of te huilerig is geweest misschien, kan haar nooit een verontschuldiging zijn. Ze moet veilig zijn bij haar vader.’’

Het zou nu goed gaan in het gezin, het meisje van nu anderhalf jaar is gek op haar vader.