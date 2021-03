Vader (56) die school van zoon binnenreed schaamt zich: ‘Ik heb helemaal niets tegen die juf’

Overspoeld door emoties

Volgens het OM reed K. doelbewust de school in omdat hij ‘overspoeld was door emoties’ omdat zijn zoon in een andere klas was geplaatst. De 56-jarige ontkende dit vandaag: ,,Ik had geen doel. Ik was gewoon gaan rijden.” K. denkt dat er die dag iets in zijn hoofd is geknapt als gevolg van jarenlange stress. Hij zei zich weinig te kunnen herinneren. Waarom hij de school in was gereden, wist hij naar eigen zeggen ook niet.