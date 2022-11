Vader hoofdverdachte Mallorca-zaak looft beloning uit: ‘Mijn snackkar voor gouden tip over de waarheid’

De vader van de tot zeven jaar cel veroordeelde hoofdverdachte in de zaak rond het geweld op Mallorca looft een wel heel opmerkelijke beloning uit. Hij geeft zijn snackkar ter waarde van minstens 15.000 euro weg in ruil voor videobeelden van de ware toedracht. ,,Sanil is onschuldig’’, zegt de Hilversummer tegen deze nieuwssite.

Zijn 20-jarige zoon werd een week geleden als enige van negen verdachten veroordeeld voor het doodschoppen van de 27-jarige Carlo Heuvelman tijdens een nacht vol geweld op Mallorca, in juli vorig jaar. Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel geëist. De rechter achtte alleen bij Sanil B. bewezen dat hij Carlo tegen het hoofd heeft getrapt. Op zijn schoen werd een dna-spoor van het slachtoffer gevonden. Bij de andere twee hoofdverdachten, Mees T. en Hein B., was te weinig bewijs van betrokkenheid.

De rechtbank in Lelystad veroordeelde Sanil ook voor enkele gevallen van poging doodslag. Hij gedroeg zich volgens de rechter ongekend gewelddadig op de boulevard in El Arenal en schopte tot drie keer toe mensen tegen het hoofd die al op de grond lagen.

Het ergste

De vader van Sanil noemt de veroordeling van zijn zoon ‘het ergste wat je als ouder kunt meemaken’ en weigert zich erbij neer te leggen. ,,Sanil zit onterecht in de gevangenis. Ik dacht ik: ik móet iets doen om de waarheid boven tafel te krijgen. Dan denk je natuurlijk al snel aan een beloning. Aangezien justitie vorig jaar al 15.000 euro uitloofde voor de gouden tip, die er tot nu toe niet kwam, besloot ik die beloning te verhogen’’, zegt Youness terugblikkend.

,,Kijkend naar alles van waarde wat ik bezit, kwam ik uit op mijn snackkar. Die is minstens 15.000 euro waard, maar de vraag naar die karren wordt steeds groter vanwege de energiecrisis. Met zo’n kar heb je minder vaste lasten dan met een snackbar’’, vervolgt de ondernemer. Met zijn beloning hoopt hij op informatie of nieuwe videobeelden over de ware toedracht van het drama op Mallorca. ,,Er móet iets zijn, want het hangt er vol bewakingscamera’s.’’

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Carlo Heuvelman uit Waddinxveen stierf in juli 2021 aan de gevolgen van hersenletsel, vier dagen na een mishandeling op de boulevard in El Arenal. © Videostill

Nog niet besproken

De vader wil de aandacht voor de zaak tevens ‘warm’ houden met het uitloven van een beloning. Hij sprak zijn zoon er nog niet over. ,,Dat heb ik bewust niet van tevoren gedaan omdat Sanil dan ‘laat maar’ zou zeggen om mij niet nog meer pijn te doen. Zonder snackkar heb ik immers geen werk meer, maar ik heb er alles voor over om aan te tonen dat hij onschuldig is.’’

De Hilversummer is benieuwd hoe zijn zoon reageert op het uitloven van de beloning. ,,Ik ga hem maandag weer bezoeken.’’ De twintiger zit in de gevangenis in Alphen aan den Rijn. Een week geleden bezocht zijn vader hem voor het eerst. ,,Hij zit op een afdeling voor nieuwkomers, mag dagelijks een uurtje luchten en krijgt twee keer de tijd voor recreatie. Het gaat naar omstandigheden redelijk met hem. ,,Sanil zal op termijn worden overgeplaatst naar een andere afdeling of gevangenis, maar waar hij ook terechtkomt: ik blijf hem bezoeken ongeacht hoe ver het is.’’

Rechterlijke dwaling

Sanil houdt vol dat hij onschuldig is en zijn vader gelooft hem. Hij denkt dat er sprake is van rechterlijke dwaling zoals in andere spraakmakende processen, waaronder de Schiedammer parkmoord, de Puttense moordzaak en de zaak rondom Lucia de Berk. Youness: ,,Je leest erover en denkt dat is een ver-van-mijn-bed-show, maar nu overkomt het ons. Mijn zoon is veroordeeld op basis van 1,5 uur afgetapte telefoongesprekken, verklaringen van zestig getuigen en een dna-spoor op een schoen waarop ook nog andere dna-sporen zaten. Dat geen van de jongens iets zegt over de ware toedracht, komt omdat ze het niet weten.’’

Quote Je leest erover en denkt dat is een ver-van-mijn-bed-show maar nu overkomt het ons Youness, Vader van Sanil B.

Sanil B. tekende vorige week hoger beroep aan tegen zijn veroordeling, zo liet zijn advocaat Peter Plasman weten. Hij vindt ook dat de rechtbank te snelle conclusies trekt uit het dna-spoor van Carlo op Sanils schoen. ,,Over het minuscule dna-spoortje, dat van speeksel kan zijn, oordeelde de rechtbank dat dit door schoppen op de schoen van cliënt terecht moet zijn gekomen. Maar ze gaat er ook vanuit dat de groep van Carlo aan het begin neus aan neus stond met de groep van mijn cliënt. Dan kan bij enig roepen en schelden zomaar een flintertje dna, bijvoorbeeld speeksel, zo van de ene persoon naar de andere springen.’’

Daarnaast maakte de rechtbank in haar beoordeling van een ‘toch al twijfelachtige verklaring van een getuige’ dat de schoppende jongen mogelijk een zwart shirt droeg. ‘Dat is te stellig', aldus Plasman. Zijn cliënt en hij hebben ‘goede hoop’ dat het gerechtshof tot een ander oordeel zal komen dan de rechtbank. Sanils vader eveneens. ,,Het eerste wat mijn zoon vorige week zei toen hij me zag, was: ik ben gestraft voor iets wat ik niet heb gedaan en ze weten het.’’

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: