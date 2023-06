Vader Ibrahim zou zijn dochtertje (6) voor straf rode peper hebben laten eten, nu is hij vrij man: ‘Maar mijn leven is kapot’

Familie over dood filmmaker Wouter van Luijn: ‘Onderzoek op Mallorca deugt niet’

De Amsterdamse filmmaker Wouter van Luijn werd vijf jaar geleden om het leven gebracht op Mallorca. Komende week begint de strafzaak in Spanje. Zijn familie maakt zich daar grote zorgen over. ,,Ik heb er nog steeds spijt van dat we zijn lichaam niet in Nederland hebben laten onderzoeken voor een second opinion.’’