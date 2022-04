Vader in bijzijn van baby bijna op metrospoor gegooid na ruzie over foto

Pakketbe­zor­ger gemist? Straks alleen nog digitaal bericht

Wie niet thuis is op het moment dat de pakketbezorger van PostNL voor de deur staat, ontvangt per 1 juli 2022 alle informatie over de locatie van het pakket alleen nog per mail of in de app. Dat meldt het postbedrijf vandaag.

8 april