Vader liet lijkwitte baby Sophia twee dagen ‘helse pijnen lijden’: ‘Merkte niet dat er iets aan de hand was’

Baby Sophia heeft óveral breuken, moeder vervolgd: ‘Ik ben erger dan een beest’

Alleen in haar ribben zaten al dertig breuken. Baby Sophia was net zes weken oud toen ze zwaargewond in het ziekenhuis terechtkwam. Volgens justitie werd ze door haar bloedeigen moeder gemolesteerd. ,,Ik had een zere hand van het slaan.”

9 maart