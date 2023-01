Vader rijdt kind maandenlang rond in wagen met kogels en xtc-pillen: ‘Onverantwoord’

Wereldpri­meur vanaf Texel: bacteriën eten echt plastic

De bacterie Rhodococcus ruber eet en verteert plastic, zo blijkt uit een nieuwe methode waarin werd gekeken naar de afbraaksnelheid van plastic in de zee. Maandag verschijnt haar publicatie in het tijdschrift Marine Pollution Bulletin. Marine microbioloog Maaike Goudriaan: ‘Het is een grote stap vooruit.’

21 januari