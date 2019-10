Vader Ruinerwold schreef online eigen evangelie, maar over kinderen geen woord

Terwijl zijn kinderen jarenlang in complete afzondering zaten, spendeerde Gerrit-Jan van D. vermoedelijk vele duizenden uren op internet aan het maken van een eigen evangelie. De inmiddels wereldberoemde Ruinerwold-vader schreef er honderden artikelen over. Veel mensen zal Van D. niet geïnspireerd hebben; zijn nogal zweverige Facebookprofiel heeft bijvoorbeeld amper volgers.

Wie een blik werpt op het onlinegedrag van Gerrit-Jan van D., zal ongetwijfeld zijn wenkbrauwen fronzen. Het ene moment plaatste de vader een foto van zijn katten op Facebook, even later schreef hij op zijn zelfgemaakte Wikipediapagina een bericht over hoe de mensheid het beste het kwaad kan bestrijden. Uit de talloze berichten wordt duidelijk dat Van D. geloofde in buitennatuurlijke krachten en een onzichtbare spirituele oorlog tussen goede en kwade geesten, die hij naar eigen zeggen zelf kon waarnemen.

Actief

Het is inmiddels bekend dat Van D. (67) zichzelf en zijn kinderen negen jaar lang buiten het zicht van instanties en omwonenden hield, maar online was hij actiever dan menig leeftijdsgenoot. Onder een schuilnaam althans; John Eagles, waarmee Van D. lijkt te refereren aan Johannes, apostel van Jezus en naar de adelaar, het symbool van het Romeinse legioen en van militaire macht.

Onder zijn schuilnaam schreef Van D. een eigen evangelie op een Wikipediawebsite: Eagle Rock Wiki, een online-encyclopedie waarin hij allerlei religieuze onderwerpen behandelt, maar bijvoorbeeld ook alledaagse tips geeft over het beginnen van een moestuin en over het maken van goede compost.

Meest opvallend aan zijn onlinegedrag: hij rept met geen woord over zijn kinderen, die de afgelopen jaren al compleet voor de buitenwereld verborgen werden gehouden. Ondanks zijn enorme hoeveelheid aan berichten leken er maar weinig mensen geïnteresseerd in zijn geloofsovertuiging. De inhoud van zijn Facebookpagina leverde amper likes of interactie op.

Lees alle stukken over deze zaak in ons dossier.



Hier lees je wie precies wie is in deze zaak.

Afzondering

Van D. en zijn kinderen woonden jarenlang in afzondering. Vorige week dinsdag kwam de zaak aan het rollen nadat de 25-jarige zoon van het gezin enkele keren was opgedoken in een kroeg in het Drentse Ruinerwold, een plaatsje van ongeveer 4000 inwoners in de buurt van Meppel. Toen hij zijn verhaal deed aan de kastelein van de dorpskroeg, schakelde die de politie in.

Zowel de vader als de huurder van het pand, de 58-jarige Oostenrijker Josef B., zit vast. Beiden worden verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving, het benadelen van de gezondheid van de anderen en witwassen. Josef B. werd afgelopen donderdag al voorgeleid. De rechter-commissaris besloot dat hij nog zeker twee weken langer vast moet blijven.

Het gezin bestaat uit een vader met zes kinderen tussen de 18 en 25 jaar die in de afgelegen boerderij woonden. Daar hadden ze hun eigen moestuin en leefden ze volledig zelfvoorzienend. De kinderen verzorgden hun vader die een aantal jaren geleden een hersenbloeding had gehad. Mogelijk woonden ze al sinds 2010 in de boerderij, maar dat is onduidelijk omdat ze niet in de gemeentelijke basisadministratie staan. De moeder was al overleden voordat het gezin zich in de Drentse plaats vestigde.

De 67-jarige vader wordt vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die bepaalt of hij langer vast moet blijven.