Vader zaak-Ruinerwold verdacht van seksueel misbruik van twee van zijn kinderen

De 67-jarige vader van het gezin dat in oktober gevonden werd in een boerderij in Ruinerwold, wordt verdacht van seksueel misbruik van twee van zijn kinderen. Dat maakt het Openbaar Ministerie zojuist bekend.

Het seksueel misbruik vond niet plaats met de kinderen die op de boerderij gevonden werden, maar met twee van zijn drie oudste kinderen. Die hebben het ouderlijk huis al eerder verlaten en hebben niet in de boerderij in Ruinerwold gewoond. In totaal heeft de vader, Gerrit-Jan van D. dus negen kinderen. De man wordt ervan verdacht al deze kinderen van hun vrijheid beroofd te hebben en mishandeld te hebben.

Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland heeft besloten de beperkingen voor de beide verdachten in het onderzoek Ruinerwold met ingang van vandaag op te heffen. Dit betekent dat het OM meer details over het onderzoek naar buiten kan brengen. De verdachten zijn de vader en klusjesman Josef B., die de huurder was van de boerderij.

Josef B. en Gerrit-Jan van D. worden inmiddels ook verdacht van het vasthouden van een 69-jarige Oostenrijker. Dat gebeurde in 2009 in Meppel. Hierover wil het OM geen nadere details verstrekken.

De zes kinderen die vorige maand gevonden werden op de boerderij in Ruinerwold hebben dezelfde ouders. Dat is uit DNA-verwantschapsonderzoek gebleken. De 67-jarige verdachte, Gerrit-Jan van D., is de vader. Eerder is vast komen te staan dat de moeder op 6 oktober 2004 in Zwolle is overleden, meldt het OM.