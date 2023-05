Vader zegt dat billendoekje ‘tijdens kiekeboe’ in keel van baby verdween, OM vindt: vader deed het expres

Gemeente­raad Sit­tard-Ge­leen steunt opvang 300 vluchtelin­gen

De gemeenteraad van Sittard-Geleen boog zich maandagavond in een spoedvergadering over de vraag of burgemeester Hans Verheijen (CDA), eerder burgemeester van Wijchen en Mill, zijn boekje te buiten is gegaan bij het toestaan van de crisisnoodopvang van 300 vluchtelingen bij het Fortunastadion. Daarin had hij de raad niet gekend.