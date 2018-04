Vaders buitengesloten bij zorg voor kind

‘Verdachte van familiedrama Bodegraven was ernstig ziek’

15 april De man die vanmorgen in zijn woning aan de Bodegraafse Trompstraat is aangehouden nadat zijn vrouw daar dood was aangetroffen, was manisch depressief en daardoor onberekenbaar. Dit vertelden omwonenden nadat de bewoner, tussen de 40 en 50 jaar oud, door de politie was afgevoerd en het huis met linten was afgezet. De politie deed buurtonderzoek.