Vakantie naar Israël afgeraden, Nederlandse reizigers meteen in quarantaine

In navolging van de strenge maatregelen in Israël vanwege het coronavirus heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor het land aangepast. Voor heel het land geldt nu code oranje. Dit betekent dat mensen alleen naar het land moeten reizen als het noodzakelijk is. Vakantiegangers wordt geadviseerd hun trip naar Israël te annuleren.

Vanaf donderdag geldt dat iedereen die vanuit het buitenland Israël binnenkomt veertien dagen in thuisquarantaine moeten verblijven. Dat besluit wordt binnen veertien dagen opnieuw bekeken. Reizigers die niet kunnen aantonen dat ze in thuisquarantaine kunnen blijven, wordt toegang tot Israël geweigerd, meldt het ministerie.

Een hotel wordt niet gezien als een geschikte plaats voor thuisquarantaine. Om die reden wordt het reisadvies aangescherpt. Het ministerie van Buitenlandse zaken van Israël heeft aangegeven dat toeristen die nu in het land zijn, hun reis kunnen afmaken.

‘Dit is tegenstrijdig’

Dit staat in schril contrast met het bericht van vanochtend, toen het Israëlische ministerie van Volksgezondheid bekendmaakte dat alle toeristen binnen enkele dagen het land moeten verlaten. Sanne van Wezel (28) uit Amsterdam zit in Tel Aviv en bevestigt dat ze haar reis inderdaad gewoon mag afmaken. ,,Het is nogal tegenstrijdig wat ze zeggen. Van de ambassade krijg ik te horen dat ik mijn reis mag afmaken, maar tegelijkertijd zegt het ministerie dat we binnen enkele dagen weg moeten...”

De Amsterdamse vliegt in principe vrijdag terug naar Nederland, maar ze is bang dat haar vlucht uiteindelijk niet door zal gaan. ,,Steeds meer maatschappijen schrappen vluchten.”

KLM laat weten de ontwikkelingen nauwgezet te volgen en staat continu in contact met nationale en internationale gezondheidsautoriteiten en luchtvaartinstanties. ,,Dat geldt ook voor de situatie in Israël, waar wij nog geen beslissing over hebben genomen. Gezien de snelheid van de ontwikkelingen kan een situatie snel veranderen”, stelt een woordvoerder. Het is voor de luchtvaartmaatschappij niet mogelijk om exact aan te geven hoeveel Nederlanders op dit moment in Israël verblijven.

Symptomen

Als toeristen in Israël symptomen vertonen, moeten ze dit direct melden bij Israëlische hulpdiensten en hygiëneregels volgen. Ook moeten zij informatie verstrekken over alle plekken die ze in het land hebben bezocht. Gisteravond besloot premier Benjamin Netanyahu dat iedereen die het land binnenkomt twee weken in thuis-quarantaine moet doorbrengen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.