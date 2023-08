Vakantieblunders: ‘Toen mijn koffer gecontroleerd werd, dacht ik dat er niks aan de hand kon zijn’

Dat je in de juiste trein bent gestapt wil nog niet zeggen dat je ook op de juiste bestemming aankomt. Hier kan Co Appelman maar al te goed over meepraten. „Op een klein station voorbij Boedapest werd in het Hongaars omgeroepen dat het eerste deel van de trein naar Roemenië ging en het achterste deel naar Oekraïne. Maar we verstaan geen Hongaars en zonder dat we het wisten waren we onderweg naar Oekraïne.”

„Toen ik navraag deed waarom we nog steeds niet bij de Roemeense grens waren, begonnen diverse Hongaren zich om te draaien en te grinniken. Heb je weer van die domme toeristen, zullen ze wel gedacht hebben. Mijn reisgenoot en ik zijn bij het eerstvolgende station uitgestapt. Het was echter al laat op de avond en alles was gesloten. Een beheerder van het station was zo vriendelijk om een wachtgebouwtje te openen, zodat we daar konden overnachten. De volgende ochtend zijn we weer teruggegaan naar Boedapest en toen zijn we wél in het juiste treindeel gestapt. Al met al zijn we 24 uur langer onderweg geweest.”

Pas jaren later verteld

Ook Ivo Veldschoten knoopte wat extra reistijd aan zijn vakantie. Al heeft hij dit jarenlang geheim weten te houden voor zijn schoonfamilie. „We gingen op vakantie met de hele familie. Mijn schoonzus appte in de week van vertrek ‘tot donderdag.’ Raar, dacht ik nog. Want we vertrekken toch op vrijdag? Maar goed, zij heeft het geboekt dus ze zal het wel weten.”

Ivo en zijn gezin stapten dus op donderdag in de auto om naar het vakantiehuisje in Duitsland te vertrekken. Dit huisje lag op zo’n twee uur rijden. „Eenmaal aangekomen was het huisje nog op slot en er was niemand aanwezig. Tsja, bleek de vakantie toch op vrijdag in te gaan. Onze buurman keek erg verbaasd toen we ‘s avonds alweer terug waren. Ik heb hem de situatie uitgelegd en hij proestte het uit van het lachen. Mijn zoontjes heb ik die avond afgekocht met McDonald’s. Mijn schoonfamilie heb ik pas jaren later verteld dat we er al op donderdag waren.”

Verboden waar

De vakantie van Hettie Lubbelinkhof leverde haar bijna een proces-verbaal op. Op Schiphol werd haar koffer er door de douane uitgepikt en de douaniers stuitten hierbij op verboden waar. „Mijn vierjarige kleinzoon verzamelt stenen”, begint Hettie. „Hoe leuk is het dan om van het strand van Curaçao twee stenen als souvenir voor hem mee te nemen. Toen mijn koffer gecontroleerd werd, dacht ik dat er niks aan de hand kon zijn.”

Maar dat was niet het geval. „Die twee stenen bleken koraal te zijn en het is verboden om zoiets in te voeren. Ik kende het verbod, maar dit waren toch gewoon stenen van het strand? De aardige douanier had begrip voor mijn situatie en heeft gelukkig geen proces-verbaal uitgeschreven.”

Kan jij geen genoeg krijgen van vakantieblunders? Lees hier over de jongen die naakt de verkeerde tent binnenstapt, de vrouw die haar man per ongeluk bij een tolpoort achterlaat en het gezin dat bij het verkeerde vliegveld staat.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze laatste video's.