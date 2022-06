Vakantiedompers: waar wil je nóóit meer heen?

Voor een serie in onze zomerkranten zijn we op zoek naar verhalen over vakantiedompers, vakantietegenvallers of regelrechte vakantiehorror. Het maakt niet uit of het om een ervaring in Nederland of in het buitenland gaat: alle verhalen zijn welkom. We horen ook graag hoe je met de tegenslag bent omgegaan. Ben je halsoverkop vertrokken, heb je geld teruggevraagd of heb je het er maar bij laten zitten?