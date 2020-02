Vakantieganger Ad (79) mag ‘coronahotel’ Tenerife tot 10 maart niet verlaten: ‘Veel afspraken afgezegd’

De Nederlandse toeristen die in het hotel op Tenerife verblijven dat vanwege de uitbraak van het coronavirus in quarantaine is geplaatst, moeten daar verplicht tot 10 maart blijven. Dat laat een van hen, de 79-jarige Ad Elissen uit Breda, aan deze site weten. De 23 Nederlanders mogen na een medisch onderzoek wel hun kamer uit, maar mogen het terrein onder geen beding verlaten. ,,Het is gelukkig hier wel uit te houden, maar we waren natuurlijk liever al thuis geweest.”

Het bij Nederlanders populaire H10 Costa Adeje Palace is een paar dagen geleden in quarantaine geplaatst vanwege het nieuwe coronavirus. Vier Italiaanse gasten blijken het virus te hebben. Het gaat waarschijnlijk om mensen die op het eiland wonen en nu veertien dagen thuis in quarantaine moeten. De naar schatting 270 personeelsleden van het hotel mogen onder voorwaarden het hotel in- en uit. Er zijn 23 Nederlanders onder de circa zevenhonderd mensen in het hotel.

De 79-jarige Ad Elissen is een van die Nederlanders die de afgelopen dagen verplicht in een hotelkamer zat. Inmiddels heeft de Bredanaar het bericht ontvangen dat hij niet langer per se op zijn kamer hoeft te blijven, maar ook gebruik mag maken van de tuin, het restaurant en het zwembad van het hotel. ,,Wij liggen hier nu lekker aan het zwembad met een drankje erbij. Het is best uit te houden nu we wat meer vrijheid hebben. Ik heb helaas wel enkele zakelijke afspraken moeten schrappen.”

Incubatietijd

Het medisch onderzoek naar het coronavirus duurde volgens Elissen niet langer dan een minuut. ,,Een dokter met mondkapje kwam op onze hotelkamer en heeft ons onderzocht met een apparaat. Na een minuut stak hij zijn duim omhoog dat er met ons niets aan de hand is. Dat gold helaas niet voor drie andere Italianen die in het hotel verbleven. Zij zijn na het slechte nieuws onmiddellijk weggebracht.” Ze zijn opgenomen in een lokaal ziekenhuis.



Hoewel de situatie zich gunstig ontwikkelt, is volgens Elissen pas uiterlijk 10 maart duidelijk of hij en zijn vrouw besmet zijn met het coronavirus. ,,Dat heeft een incubatietijd van twee weken. Tot die tijd mogen we hier absoluut niet weg.”

Nederlanders getest

De afgelopen weken zijn al vele tientallen mensen in ons land getest op het coronavirus. Het ging vooral om reizigers die in China waren geweest en griepachtige klachten hadden of op één van de beruchte cruiseschepen verbleven. Al die tests waren tot nu toe negatief. Wanneer iemand zich met ziekteverschijnselen bij een huisarts meldt en de arts denkt dat de patiënt mogelijk het coronavirus heeft, bijvoorbeeld omdat iemand in één van de brandhaarden in Italië is geweest, heeft die een meldplicht bij de GGD. De arts vraagt dan een test aan, die tegelijk wordt uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC.



Het nieuwe coronavirus verspreidt zich ondertussen snel over de wereld. De uitbraak begon in de Chinese miljoenenstad Wuhan en wordt nu in steeds meer landen waargenomen. In Europa is vooral Italië hard getroffen: zeker twaalf patiënten zijn daar overleden en ruim 370 mensen hebben het virus opgelopen.



Wereldwijd zijn meer dan 80.000 besmettingen en 2700 sterfgevallen gemeld, bijna allemaal in China. Inmiddels zijn in meer dan dertig landen besmettingen gemeld. Nederlandse vakantiegangers hebben op meerdere plaatsen in de wereld al hinder ondervonden door lokale uitbraken of de angst voor het virus.